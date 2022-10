Söder Foto: Felix Hörhager/dpa up-down up-down Bayerischer Ministerpräsident Die CSU auf dem Weg in Söders Schicksalsjahr Von dpa | 28.10.2022, 05:40 Uhr

In Augsburg gastiert die CSU selten mit ihren Parteitagen. In der dortigen Messe hat Parteichef Söder nun eine klare Aufgabe. Es geht um den parteieigenen Kompass in schwierigen Zeiten.