Frauentag FOTO: Jens Wolf Gewerkschaften DGB fordert Feiertag: „Frauen unzureichend berücksichtigt“ Von dpa | 07.03.2022, 06:48 Uhr | Update vor 9 Min.

Bisher gibt es den Frauentag nur in Berlin als gesetzlichen Feiertag. Der DGB will das jetzt ändern, denn auch in Niedersachsen müsse die Benachteiligung von Frauen sichtbarer werden.