„Regierungsverantwortung anzustreben ist unser strategisches Ziel und Anspruch“, sagte AfD-Sprecherin Alice Weidel (links, mit Co-Sprecher Tino Chrupalla. Dies sei „auch durchaus realistisch“. Foto: Kay Nietfeld up-down up-down Rechtspopulisten legen in Umfrage zu AfD in der Regierung: Was genau sich ändern würde Von Rena Lehmann | 08.06.2023, 16:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Die AfD schließt bundesweit in Umfragen zur SPD auf, in manchen ostdeutschen Ländern ist sie stärkste Kraft. Sind Sie bereit zum Regieren? Experten erklären, was sich in Sachen Klimaschutz, Medien und Demokratie verändern würde, wenn die Rechtspopulisten das Sagen hätten.