Unterstützung: Außenministerin Baerbock will dem Staat Moldau eine Summe in Millionenhöhe zusagen. Foto: Britta Pedersen/dpa FOTO: Britta Pedersen up-down up-down Folgen des Ukraine-Kriegs Deutschland will Moldau mit 60 Millionen Euro helfen Von dpa | 15.07.2022, 06:33 Uhr

Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine machen sich in vielen Ländern bemerkbar. So auch in der Republik Moldau. Deutschland will den Staat nun weiter unterstützen.