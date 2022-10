Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Verteidigung Deutschland startet Initiative für neue Luftverteidigung Von dpa | 12.10.2022, 20:56 Uhr

Gemeinsam mit zahlreichen Partnern bringt Deutschland ein System für die Verteidigung in der Luft in Europa auf den Weg. Einzelheiten sollen auf einem Nato-Treffen in Brüssel vereinbart werden.