Die von der Deutschen Bundesumweltstiftung (DBU) mit Sitz in Osnabrück nun zum 20. Mal verliehene Auszeichnung setzt also Zeichen, sogar im doppelten Sinn: Nicht wie geplant Christian Wulff, sondern nach dessen Rücktritt der neue Bundespräsident Joachim Gauck überreicht in diesem Jahr die kleinen DBU-Stelen im Gewandhaus zu Leipzig. Genau dort also, wo Menschen einst politisch Revolutionäres in Gang setzten. Und wo es an diesem in Sachsen wolkenverhangenen Oktobersonntag wieder um Umwälzendes geht, diesmal aber für die Umwelt, den Industriestandort Deutschland, „für die Weltspitze“, wie DBU-Generalsekretär Fritz Brickwedde formuliert.

Als Gauck vor mehr als 1200 Gästen zu seiner Festrede ansetzt, fällt ein Wahlspruch ins Auge, der die meterhohe Gewandhaus-Orgel mit ihren fast 7000 Pfeifen ziert: Res severa verum gaudium – wirkliche Freude ist eine ernste Angelegenheit. Beinahe scheint es, als wäre dieses Motto ein hinterlistiger Seitenhieb auf die drei Preisträger, die sich trotz der hohen Auszeichnung angesichts der aktuellen Malaise der Solarbranche gar nicht so richtig freuen können oder dürfen.

Doch davon will Ingenieur Günther Cramer (59) nichts wissen. Der Preis für ihn sei eine Anerkennung seiner Lebensleistung, sagt er unserer Zeitung. „Das ist Arbeit und Engagement für erneuerbare Energien seit 30 Jahren“, so der Gründer und Aufsichtsratschef der SMA Solar Technology AG aus Kassel. Seine nun gewürdigte Pionierleistung: Das Unternehmen hat sogenannte Wechselrichter entwickelt. Diese sind gewissermaßen das Gehirn jeder Fotovoltaik-Anlage und wandeln solaren Gleichstrom in den fürs Netz benötigten Wechselstrom um. Im Vergleich zu Geräten der ersten Generation können sie heute aber noch viel mehr: Sie steuern die Solarmodule, überwachen den Netzanschluss und die Einspeisung von Sonnenstrom ins Netz.

Wie Cramer lassen sich auch die beiden anderen Preisträger – Andreas Bett (50), der stellvertretende Leiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE), sowie Hansjörg Lerchenmüller (45), der Geschäftsführer der Soitec Solar GmbH – von der aktuellen Debatte nicht beirren. „Der Preis ist für uns eine Bestätigung“, sagt Lerchenmüller. Gerade jetzt, wo Fotovoltaik immer preiswerter werde, „müssen wir weiter gezielt ausbauen. Es gibt keine Alternative.“ Bett und Lerchenmüller ist etwas gelungen, was für die Jury des Umweltpreises Anlass genug war, die beiden auszuzeichnen. Das Duo hat herausgefunden, wie man Mehrfachsolarzellen herstellt, die sich von der herkömmlichen Technik fundamental unterscheiden. Solarzellen werden in mehreren Schichten übereinandergelegt, sind winzig klein. Zum Einsatz kommen zudem Linsen, die das Sonnenlicht bündeln. Folge dieser sogenannten Konzentrator-Fotovoltaik: Die Energieausbeute ist doppelt so hoch wie bei der herkömmlichen Technik. Allerdings ist diese Technologie auf direktes Sonnenlicht angewiesen; Wolken verderben die Ernte. Der Markt für das Gespann Bett/Lerchenmüller ist in den heißen Regionen der Welt. „Energiewende hört ja nicht in Deutschland auf“, sagt Lerchenmüller.

Die technischen Innovationen dieser drei Tüftler mögen für den Laien teils schwer verständlich sein. Brickwedde fasst deren Leistung so zusammen: Cramer und das Forscher-Unternehmer-Duo Bett und Lerchenmüller hätten mit ihren Entwicklungen die global höchsten Wirkungsgrade erzielt. „Und wer weltweit über die beste Technik verfügt, wird sich durchsetzen“, sagt der DBU-Generalsekretär. Obwohl er nicht verhehlt, „wie mit Dumpingpreisen aus China versucht wird, die Märkte aufzumischen“. Auch Bett und sein Kompagnon Lerchenmüller reden nicht lange um den heißen Brei herum. Selbst bei dem, was sie in jahrelanger Kleinarbeit zunächst im Labor und nun in industrieller Serienproduktion auf den Weg gebracht haben, lauert bereits Konkurrenz aus dem Reich der Mitte. „Es gibt in China erste Unternehmen, die einsteigen“, sagt Lerchenmüller. „Aber noch haben wir bei der Fertigungstechnologie einen Vorsprung.“

Doch so perfekt die Choreografie des Festakts im Gewandhaus auch gestaltet ist – mit einer frech-launigen Moderatorin Katrin Bauerfeind, den Klangjuwelen des Gewandhaus-Brass-Quintetts und hübschen Einspielungen auf einer Großbildleinwand: Dieser Spruch unter der Orgel da oben hängt schwer über allem. Res severa verum gaudium. Cramer etwa beklagt die Entscheidung der Politik, die Einspeisevergütung so drastisch zu senken, „obwohl Fotovoltaik gerade jetzt so billig wird, dass wir die Früchte ernten könnten“. Die Diskussion um Strompreissteigerungen „ist doch nur vorgeschoben, um erneuerbare Energien zu diskreditieren“, wettert er. 2013, befürchtet er, werde der Markt um bis zu 50 Prozent schrumpfen. Seine Firma hat deshalb schon die Notbremse gezogen. Weihnachten wird nicht für alle SMA-Angestellten schön. In den nächsten Wochen werden von den 5500 Beschäftigten rund 1000 ihren Job verlieren.