Auswärtiges Amt Extremismus Deutsche Kritik an Koran-Verbrennung in Stockholm Von dpa | 23.01.2023, 13:48 Uhr

Am Wochenende ist in der Nähe der türkischen Botschaft in Stockholm ein Exemplar des Korans verbrannt worden. Scharfe Kritik kommt aus zahlreichen muslimisch dominierten Ländern. Nun auch aus Berlin.