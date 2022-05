ARCHIV - Bettina Martin, die Wissenschafts- und Europaministerin von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner Bildung Deutsch-polnischer Studiengang für Lehrkräfte geplant Von dpa | 14.05.2022, 06:40 Uhr

Lehramtsstudierende in Greifswald und im polnischen Stettin können ab dem kommenden Wintersemester einen bilingualen Studiengang in Deutsch und Polnisch absolvieren. Nach dem Studium können die Lehrkräfte in beiden Ländern Deutsch und Polnisch als Erst- und Fremdsprache unterrichten, wie das Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilte.