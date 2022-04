Corona-Test FOTO: Britta Pedersen RKI-Zahlen Der Trend bei der Corona-Inzidenz im Nordosten hält an Von dpa | 08.04.2022, 22:46 Uhr | Update vor 29 Min.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter zurück. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Freitag 1394,3 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, also 43,3 weniger als am Vortag. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1890,6. Den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen zufolge lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 1181,2.