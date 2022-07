Mit wehenden Deutschlandfahnen marschierten Ostberliner am 17. Juni 1953 in den Westsektor.

Egon Bahr steht an seinem alten Arbeitsplatz im ehemaligen RIAS-Funkhaus in Berlin-Schöneberg. Am 16. Juni vor 60 Jahren klopfte es heftig am Büro des damaligen Chefredakteurs. Vor der Tür stand eine Bauarbeiterdelegation aus dem Ostteil der Stadt, die Bahr ihren Forderungskatalog mit der Bitte vortrug, ihn zu senden.

Von der Unruhe nach der Arbeitsnormenerhöhung habe er schon gewusst, erinnert sich Bahr. „Aber wir hatten keine Ahnung, das da etwas passiert, was für uns unvorstellbar war: dass eine wirtschaftliche Forderung mit einer politischen nach freien Wahlen und Demokratie endet“. Er versuchte, die Abordnung zu beschwichtigen. Denn ein Aufruf zum Generalstreik in der Sowjetzone, das war Bahr klar, käme für den amerikanischen Sender nie infrage. „Ihr könnt uns doch jetzt nicht im Stich lassen“, entgegneten die Arbeiter, für die der West-Berliner RIAS, der weit in die DDR hineinstrahlte, die einzige Hoffnung auf Öffentlichkeit war. Kurzerhand wurden die Forderungen ein wenig entschärft; vom Generalstreik war keine Rede mehr. Aber der Hinweis auf den Treffpunkt Strausberger Platz für den nächsten Tag wurde stündlich gesendet, erinnert sich Bahr. „Dann erhielt ich einen unmissverständlichen Anruf vom amerikanischen Polit-Kontrolloffizier: Sofort aus dem Programm nehmen!“ „Schwarz vor Menschen“ Es war die einzige Weisung in den zehn Jahren, die der spätere SPD-Politiker und enge Vertraute Willy Brandts beim RIAS erhielt. Doch Bahr bat daraufhin den Westberliner DGB-Chef um einen Kommentar zu den aufbegehrenden Arbeitern in der DDR, der darin den Treffpunkt für den 17. Juni „selbstverständlich“ wiederholte. „Dagegen konnten die Amerikaner nichts sagen“, freut sich der 91-Jährige noch heute, der sich im Laufe seiner langen Karriere nicht umsonst den Spitznahmen „Tricky Egon“ erwarb. „Innerhalb einer Woche erhielten wir aus vielen großen ostdeutschen Städten Meldungen von Kundgebungen, auf denen die vom RIAS formulierten Forderungen verlesen wurden.“ Der amerikanische Sender war jedoch keineswegs Initiator der Revolte vor 60 Jahren, wie die SED-Propaganda später behauptete. Aber der RIAS sei so , ohne es wirklich zu wissen, „zum Katalysator des Aufstands“ geworden. Bahr sagt aber auch, er sei damals zu der Erkenntnis gelangt, „dass von innen heraus die Situation in der sowjetischen Zone nicht zu ändern war“. Die Demonstranten damals dachten nicht so weit. Als 16-Jähriger schloss sich Klaus Gronau am 17. Juni 1953 den Bauarbeitern an, die SED-Propaganda-Plakate herunterrissen. „Es war eine Mischung aus jugendlicher Abenteuerlust und vorsichtiger Sympathie“, sagt er heute. „Die Stalinallee, in die wir bald einbogen, war schwarz vor Menschen.“ Immer wieder wurde skandiert: „Berliner reiht euch ein, wir wollen keine Arbeitssklaven sein.“ Je mehr sich der Demonstrationszug auf das Ostberliner Zentrum zubewegte, umso politischer wurden die Sprechchöre. „Kollegen reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein“ und „Es hat keinen Zweck, der Spitzbart, der muss weg“ (womit SED-Chef Walter Ulbricht gemeint war). Gefordert wurde auch die Einheit Deutschlands. Gronau marschierte bis zum Alexanderplatz mit. „Da standen dann schon die ersten russischen Panzer und fuhren mitten in die Menschenmenge.“ Günter Döring, damals 18, war mit Kollegen von einer Baustelle in Treptow über Kreuzberg in Richtung Strausberger Platz gezogen. Plötzlich stand ihnen eine Kette Volkspolizisten in Zivil gegenüber. „Die schlugen auf uns erst mit Knüppeln ein, dann wurden wir über den Rasen geschleift und auf Lkw regelrecht geschmissen.“ Döring saß wochenlang in U-Haft. Nach üblen Misshandlungen wurde er mit der Maßgabe entlassen, über den Aufstand zu schweigen. Als 21-Jähriger wurde Hardy Firl aus der Masse der Protestler herausgefischt. Erst erlebte er Scheinhinrichtungen. Dann wurde ihm so lange mit einem Gummiknüppel ins Gesicht geschlagen, bis er ein „Geständnis“ unterschrieb. „Ich hatte einfach die Hosen voll.“ Er wurde zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.