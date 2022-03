Demo FOTO: Kay Nietfeld Krieg in der Ukraine Der Preis der Solidarität Von dpa | 11.03.2022, 10:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Russlands Krieg gegen die Ukraine hinterlässt in Deutschland Spuren. Auf den Straßen, in den Flüchtlingsunterkünften, auch an der Tankstelle.