Politik Der alte Präsident - Joe Biden wird 80 Von dpa | 18.11.2022, 10:16 Uhr

US-Präsident zu sein, gilt als einer der härtesten Jobs der Welt. Joe Biden macht ihn in einem Alter, in dem andere schon viele Jahre in Rente sind. Für seine Gegner bietet er damit einige Angriffsfläche.