Demos gegen Krieg verboten Von dpa | 07.03.2022, 17:12 Uhr

Auf der ganzen Welt demonstrieren Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. Auch viele Menschen in Russland finden: Was gerade in ihrem Nachbarland passiert, ist nicht in Ordnung. Die russische Armee greift dort schon seit anderthalb Wochen an, auch mit Kampfflugzeugen und Raketen.