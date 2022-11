Mark Kelly Foto: Christopher Brown/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down US-Zwischenwahlen Demokraten verteidigen Arizona - Republikaner holen Nevada Von dpa | 12.11.2022, 04:39 Uhr

Die Auszählung der Stimmen in manchen US-Bundesstaaten zog sich hin. Jetzt steht fest: In Arizona verteidigt der Demokrat Kelly seinen Senatssitz, in Nevada wird der Republikaner Lombardo Gouverneur.