Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne). FOTO: dpa up-down up-down Defizit aufarbeiten NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann:„Sitzenbleiben durch frühe Förderung vermeiden“ Von Florian Pfitzner | 02.03.2013, 05:30 Uhr

Nordrhein-Westfalen will das Sitzenbleiben durch „frühzeitige Intervention“ und „gute individuelle Förderung“ vermeiden. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne), wenn sich abzeichne, dass ein Schüler in einem Fach den Anschluss verliere, sollten alle Beteiligten, also Schule und Elternhaus, gemeinsam versuchen, das Defizit durch gezielte Unterstützung aufzuarbeiten, um eine Versetzung zu erreichen.