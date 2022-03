Solarpark FOTO: Daniel Bockwoldt Parlament Debatte um Ausbau der Solar-Stromproduktion in MV Von dpa | 10.03.2022, 18:33 Uhr | Update vor 34 Min.

Die Grünen werfen der rot-roten Landesregierung vor, das Tempo bei der Solarenergie-Gewinnung zu verschleppen und eigene Ziele nicht ernst zu nehmen. „Ihre Politik ist so was von heuchlerisch“, sagte der Landtagsabgeordnete Hannes Damm am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er hatte einen Antrag zur Beschleunigung der Sonnenkraft-Nutzung vorgelegt, in den er nach eigenen Angaben Punkte aus SPD-Wahlprogrammen und früheren Anträgen der Linken aufgenommen hatte, fand bei der Koalition aber dennoch keine Unterstützung.