Am Dienstag wurde Finnland offiziell in die Nato aufgenommen. US-Außenminister Antony Blinken (rechts) übergab zusammen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (mitte), die Beitrittsurkunde an den finnischen Außenminister Pekka Haavisto.

Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa up-down up-down