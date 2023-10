Hintergrund Das müssen Sie zur Bayern-Wahl wissen Von dpa | 08.10.2023, 10:47 Uhr | Update vor 22 Min. Landtagswahl Bayern Foto: Pia Bayer/dpa up-down up-down

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Was muss man dazu wissen? Ein kurzer Überblick: