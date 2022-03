Jubel bei der SPD: Im Saarland könnte es sogar für die absolute Mehrheit reichen. FOTO: dpa Tobias Hans verliert Saarland-Wahl: Mit dem Handyvideo war die Wahl verloren Meinung – Stefanie Witte | 27.03.2022, 19:46 Uhr

Warum ist der saarländische Ministerpräsident so heftig gescheitert? Am Ende lässt sich vieles an einem Video festmachen.