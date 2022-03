Medizinische Maske FOTO: Christoph Schmidt Reisen Dänemark: Allerletzte Corona-Einreisebeschränkung aufgehoben Von dpa | 29.03.2022, 10:56 Uhr | Update vor 7 Min.

Auch die letzte kleinere Corona-Beschränkung gehört in Dänemark von nun an der Vergangenheit an. Zum Dienstag wurde die letzte verbliebene Einreisebeschränkung im nördlichsten deutschen Nachbarland aufgehoben, wonach man sich spätestens 24 Stunden nach der Einreise testen lassen musste. Diese Pflicht galt jedoch nur für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene, die von außerhalb des EU- und Schengenraumes ins Land wollten. Damit gibt es nun auch bei der Einreise keinerlei Einschränkungen mehr.