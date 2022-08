Bei der Sommer-Pressekonferenz in Berlin reagierte Bundeskanzler Olaf Scholz genervt auf Nachfragen zur Warburg-Affäre. An diesem Freitag muss er sich erneut erklären. FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Kanzler vor erneuter Befragung Cum Ex-Affäre: Kann Scholz noch stolpern? Von Rena Lehmann | 18.08.2022, 06:00 Uhr

Gab es beim Verzicht auf die Rückforderung von Steuergeldern von der Warburg Bank eine politische Einflussnahme? Es ist die entscheidende Frage in der Affäre um die Cum Ex-Geschäfte, die an Bundeskanzler Olaf Scholz klebt wie ein Kaugummi an der Schuhsohle. Nun wird er erneut dazu befragt.