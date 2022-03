Corona-Test FOTO: Matthias Balk Pandemie Corona-Zahlen weiter hoch: 24 neue Todesfälle Von dpa | 07.03.2022, 11:19 Uhr | Update vor 21 Min.

Die Corona-Zahlen in Niedersachsen sind zum Wochenstart gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen kletterte nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag auf 1191,2 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Sonntag hatte die Zahl bei 1172,8 gelegen.