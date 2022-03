Corona-Test FOTO: Britta Pedersen RKI-Zahlen Corona-Zahlen steigen in Niedersachsen weiter Von dpa | 08.03.2022, 12:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Keine Trendwende beim Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen: Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag auf 1213,5, teilte das Robert Koch-Institut mit. Am Vortag lag der Wert bei 1191,2 - so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.