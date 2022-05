Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) behauptet Ende April: Deutschland ist im Vergleich zu unseren Nachbarländern beim Thema Sterblichkeit gut durch die Pandemie gekommen. Beweist eine WHO-Statistik nun das Gegenteil? FOTO: IMAGO/photothek Spannende WHO-Statistik mit Grafik Corona-Pandemie: Schneidet Deutschland schlechter als Schweden ab? Von Sven Stahmann | 10.05.2022, 18:29 Uhr

Schweden nimmt in der Corona-Bekämpfung eine Sonderposition ein. Obwohl das Land nie einen Lockdown verordnet hat, soll es laut WHO eine geringe Übersterblichkeit vorweisen. So schlecht schneidet Deutschland im Vergleich ab.