Pandemiemaßnahmen Corona-Übergangsregeln sollen bis Ende April weitergelten Von dpa | 22.03.2022, 14:55 Uhr

In keinem anderen Bundesland ist die Infektionslage derzeit so heftig wie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung würde am liebsten das gesamte Land zum Corona-Hot Spot erklären. Das aber geht nicht. Dennoch sollen landesweit verschärfte Regeln vorerst fortbestehen.