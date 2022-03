FFP2-Maske FOTO: Daniel Karmann Infektionsschutz Corona-Regeln ab dem 2. April: Noch viele Fragen ungeklärt Von dpa | 15.03.2022, 12:02 Uhr | Update vor 18 Min.

Das Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern sieht noch viele offene Fragen bei den ab dem 3. April möglichen Corona-Beschränkungen. Offen sei, ob die künftig in besonders durch die Corona-Lage belasteten Hotspots auch Beschränkungen greifen dürfen, die über die bis zum 2. April geplanten Regeln der Übergangsfrist hinausgehen, erläuterte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag in Schwerin. Zudem sei in den Beratungen des Bundestages zur Novelle des Infektionsschutzgesetzes auch noch nicht geklärt, ob Hotspots nur Landkreise oder auch ganze Bundesländer umfassen können.