Ab Freitag tritt der zweite von Bund und Ländern am 16. Februar vereinbarte Lockerungsschritt der Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Ungeimpfte dürfen nun unter anderem wieder Restaurants und je nach Infektionslage auch Clubs besuchen. Wie das Gesundheitsministerium bereits am Dienstag nach der Kabinettsentscheidung mitgeteilt hatte, betreffen die verabschiedeten Lockerungen unter anderem die Gastronomie, Hotels, Kultur, Diskotheken und den Sport. „Wir öffnen in Mecklenburg-Vorpommern viele Bereiche und lockern Schutzvorschriften, da dies vertretbar ist“, so Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).