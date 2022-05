Spielplätze waren in Deutschland wochenlang gesperrt – Bewegung im Freien aber blieb weiterhin möglich. FOTO: imago images/Henning Angerer Corona-Krise in Deutschland Verbreiteter Irrglaube: Warum uns nicht der zweite "Lockdown" droht, sondern der erste Von Micha Lemme | 16.10.2020, 17:42 Uhr

Sie werden lauter, die Warnungen vor einem zweiten "Lockdown". Der Begriff hat sich in Deutschland in den vergangenen Monaten etabliert, als Rückschau sowie als mögliches Szenario. Doch bezeichnet er nicht viel eher das, was die Menschen in anderen Corona-Hotspots durchlebt haben?