Corona-Test FOTO: Matthias Balk Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gestiegen Von dpa | 09.03.2022, 22:53 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist auch am Mittwoch gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100.000 Menschen liegt jetzt bei 1066,8 - nach 1020,6 tags zuvor und 941,0 am Mittwoch vor einer Woche.