Von dpa | 12.04.2022, 05:55 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht angestiegen. Am Montag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1149,0 nach 1110,3 am Sonntag und 1140,2 am Samstag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 21.45 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1341,7 gelegen.