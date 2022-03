Corona-Test FOTO: Sebastian Gollnow Infektionszahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1215,4 Von dpa | 11.03.2022, 20:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist am Freitag weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche bestätigten Fälle je 100 000 Menschen liegt jetzt bei 1215,4 - nach 1155,7 am Vortag und 971,6 am Freitag vor einer Woche, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Freitagabend weiter hervorgeht (Stand 18.53 Uhr). Im bundesweiten Durchschnitt betrug die Inzidenz laut Robert Koch-Institut am Freitagmorgen 1439,0.