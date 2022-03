Corona-Test FOTO: Martin Schutt Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter Von dpa | 26.03.2022, 19:37 Uhr | Update vor 25 Min.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Samstag bei 1512,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.46 Uhr) hervorgeht. Am Freitag hatte der Wert 1562,8, betragen, vor einer Woche 1535,4. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1758,4. Es gab im Bundesland 2591 registrierte Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 3407 gewesen.