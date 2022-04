ARCHIV - Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gesunken Von dpa | 24.04.2022, 20:06 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 18.56 Uhr) zufolge lag der Wert am Sonntag bei 1126,4. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1151,7 betragen, am Sonntag der vergangenen Woche 935,7. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Sonntag mit 390 angegeben, am Vortag waren es 1263 gewesen, am vergangenen Sonntag 554. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.