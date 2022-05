ARCHIV - Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 842,4 Von dpa | 04.05.2022, 22:08 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Am Mittwoch betrug sie nach Angaben der Landesmeldestelle 842,4 (Stand: 20.58 Uhr), nach 852,5 am Vortag und 1112,9 am Mittwoch vergangener Woche. Der Wert steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch bei 591,8. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden.