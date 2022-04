Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Fallzahlen Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 935,7 Von dpa | 17.04.2022, 20:21 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter unter 1000. Sie sank am Ostersonntag den erfassten Daten zufolge auf 935,7. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor (Stand: 18.59 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 953,1 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Sonntag mit 554 angegeben. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.