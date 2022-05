ARCHIV - Ein positiver Corona-Schnelltest (l) liegt neben einem Schnelltest mit schwachem positiven Streifen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 884,9 Von dpa | 02.05.2022, 21:22 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Der Wert lag bei 884,9, wie am Montag aus Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 19.31 Uhr) hervorging. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 932,9 betragen, am Samstag 950,9. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Montag bei 639,5.