Krankenhaus FOTO: Fabian Strauch Politik Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter Von dpa | 19.02.2022, 11:49 Uhr | Update vor 13 Std.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 1290,0 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1359,9 gelegen.