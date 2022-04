Corona-Test FOTO: Martin Schutt RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen geht weiter zurück Von dpa | 03.04.2022, 11:31 Uhr | Update vor 28 Min.

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken und nähert sich dem Wert 1200. Am Sonntag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 1214,7 - nach 1247,9 am Vortag und 1405,2 eine Woche zuvor. Binnen 24 Stunden kamen in Nordrhein-Westfalen demnach 19.336 neue Corona-Fälle hinzu. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.