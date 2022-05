PRODUKTION - Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Pandemie Corona-Inzidenz in MV binnen einer Woche halbiert Von dpa | 03.05.2022, 18:14 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat sich in Mecklenburg-Vorpommern binnen einer Woche halbiert. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete am Dienstag einen Wert von 431,8 nach 486,4 am Vortag und 873,7 vor einer Woche. Der bundesweite Durchschnittswert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen bei 632,2. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.