Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter Von dpa | 13.03.2022, 18:07 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter. Am Sonntag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 1815 nachgewiesene Neuinfektionen innerhalb eines Tages, nach 3937 am Samstag und 1403 am Sonntag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner kletterte erneut - innerhalb eines Tages von 2150,5 auf nun 2180,5.