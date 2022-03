Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter: Drei weitere Tote Von dpa | 25.03.2022, 14:34 Uhr | Update vor 14 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter deutlich. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Freitag mit 1438,4 an - nach 1382,6 am Donnerstag und 1192,7 vor einer Woche.