ARCHIV - Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild FOTO: Britta Pedersen Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg steigt erneut Von dpa | 23.04.2022, 14:24 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg erneut gestiegen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde betrug die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Samstag 1094,5. Am Freitag lag der Wert bei 1050,0, vor einer Woche bei 1204,6.