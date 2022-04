ARCHIV - Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter Von dpa | 30.04.2022, 13:10 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Samstag mit 1067 an - nach 1176,1 am Freitag. Innerhalb eines Tages wurden 1585 neue Infektionen gemeldet - am Freitag waren es 3530.