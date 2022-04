Corona-Test FOTO: Kira Hofmann Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt unter 1000 Von dpa | 20.04.2022, 14:08 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist am Mittwoch unter die Marke von 1000 gesunken. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde betrug der Wert 985,7. Am Dienstag lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch bei 1057,7 - am Mittwoch vor eine Woche bei 1326,4.