Corona-Test FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt leicht auf 1258,3 Von dpa | 21.03.2022, 13:28 Uhr | Update vor 38 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Hamburg ist wieder leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 1258,3 an - nach 1276,7 am Sonntag und 927,8 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage nannte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Inzidenz von 1116,8. Das ist hinter Berlin der bundesweit zweitniedrigste Wert. Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 1708,7.