ARCHIV - Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg Fallzahlen Corona-Inzidenz in Hamburg leicht gesunken: 1215 neue Fälle Von dpa | 02.05.2022, 08:03 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 837,6 an, nach 833,9 am Sonntag. Bundesweit lag die Inzidenz bei 639,5. Laut RKI-Dashboard vom Montag meldeten allerdings nur fünf Bundesländer neue Infektionsfälle.