Pandemie Corona-Inzidenz in Hamburg deutlich gestiegen Von dpa | 26.04.2022, 12:25 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder deutlich gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Dienstag mit 1213,1 an - nach 1105,3 am Montag und 1057,7 am Dienstag vor einer Woche (Stand: 11.48 Uhr).