Pandemie Corona-Inzidenz im Nordosten zieht wieder an Von dpa | 20.04.2022, 20:17 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat zur Wochenmitte wieder angezogen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Mittwoch 745,7 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, ein Plus von rund 70 im Vergleich zum Vortag - als noch ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde. Der Abstand zum bundesweiten Wert wird damit wieder größer. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab ihn am Mittwoch mit 688,3 an.