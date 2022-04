FFP2-Maske FOTO: Marijan Murat Pandemie Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt weiter: Zwei neue Todesfälle Von dpa | 15.04.2022, 20:17 Uhr | Update vor 39 Min.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Freitag bei 1031,6, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag waren es 1130,5, vor einer Woche 1394,3.