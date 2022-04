ARCHIV - Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Pandemie Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt leicht Von dpa | 22.04.2022, 06:06 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag leicht gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete 739,0 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - ein Minus von 6,1 im Vergleich zum Vortag. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Donnerstag mit 720,6 an. Insgesamt wurden 2677 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert, am Mittwoch waren es 3924 und vor einer Woche 2713.